Kırkpınar ağası net konuştu! "Gelecek yıl da ertelenebilir" - Son Dakika

Kırkpınar ağası net konuştu! "Gelecek yıl da ertelenebilir"

- Kırkpınar ağası net konuştu!

- Kırkpınar ağası net konuştu! "Gelecek yıl da ertelenebilir"

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim:

"Kırkpınar defteri kapandı"

"Bu hastalık devam ederse Kırkpınar seneye de olmaz"

EDİRNE - 11 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, 'Kırkpınar yapılacak mı?' sorusu ile ilgili net konuştu. Selim, "Kırkpınar defteri kapandı artık bu saatten sonra Kırkpınar olmaz. Bu hastalık devam ederse Kırkpınar seneye de olmaz" dedi.

Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 kez üst üste ara vermeden Kırkpınar Ağası olarak üç Kırkpınar ağalık altın kemerinin ebedi sahibi olan Seyfettin Selim, pandemi nedeniyle kendi tarihinde yapılamayan Kırkpınar ile ilgili net konuştu.

"Kırkpınar defteri kapandı"

Selim, "Kırkpınar defteri kapandı artık bu saatten sonra Kırkpınar olmaz. Ben baştan da söylemiştim. Bir buçuk ay önce 'Bu saatten sonra Kırkpınar olmaz' demiştim. Aynı sözümdeyim yine. İnşallah seneye 1-2 aya kadar bu hastalıktan kurtuluruz, ondan sonra da Kırkpınar hazırlıkları başlar. Tabii kurtulamazsak, Kırkpınar yine askıda" dedi.

"Bu hastalık devam ederse Kırkpınar seneye de olmaz"

Selim, koronavirüs pandemisinin devam etmesi halinde kimseyi riske atmamak adına Kırkpınar'ın gelecek yıl da olamayabileceğini hatırlatarak, "Benim kimseyle görüşmeme gerek yok ben Kırkpınar ağasıyım. Herkesle görüştük, oyalama taktiği vardı, ben de o taktiği sevmiyorum yani. Kırkpınar'ın olmayacağı belliydi. Onun için de biriyle görüşmeye gerek yok yani. Herkes siyasi söyledi, ben gerçeği söyledim. Eğer bu hastalık devam ederse Kırkpınar seneye de olmaz. Önce sağlık" diye konuştu.

Öte yandan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, kendi adına yaptırdığı kreş ve gündüz bakım evinin temel atma törenine katıldı.

Kırkpınar ağası net konuştu! Gelecek yıl da ertelenebilir
Kırkpınar ağası net konuştu! Gelecek yıl da ertelenebilir
Kırkpınar ağası net konuştu! Gelecek yıl da ertelenebilir
Kırkpınar ağası net konuştu! Gelecek yıl da ertelenebilir
Kırkpınar ağası net konuştu! Gelecek yıl da ertelenebilir
Kırkpınar ağası net konuştu! Gelecek yıl da ertelenebilir
Kırkpınar ağası net konuştu! Gelecek yıl da ertelenebilir

Kırkpınar, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırkpınar ağası net konuştu! 'Gelecek yıl da ertelenebilir' - Son Dakika Spor

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