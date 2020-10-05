Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Edirne'de yaptıracağı gündüz bakım ve kreş evinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın bu sene yapılmayacağını söyledi. Selim, "Eğer bu hastalıktan kurtulmazsak Kırkpınar seneye de olmaz" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim'in, Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi adıyla yaptıracağı binanın temeli Edirne'de törenle atıldı. Şükrüpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile davetliler katıldı.

'KIRKPINAR'DAN ÖNCE AÇILIŞINI YAPARIZ'Açılışta konuşan Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, Edirne'de kalıcı bir eser bırakmak için kreş yaptırmak istediğini belirterek, "Bizim Edirne'de kalıcı bir eserimiz olsun istiyoruz. Bu güne nasip oldu. İnşallah burada bize yakışan güzel yapacağız. Projesine uygun bize yakışacak Edirne'ye yakışacak bugünkü teknolojiye uygun güzel bir okul yapmayı hedefledik ve sağ olsun Edirne belediye başkanımız gereken desteği verdi. Yani projeyi hazırlattı, bize de inşaatta burada yol almamız için gereken desteği verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah Kırkpınar'dan önce beraber bunun açılışını yapacağız" dedi.'HASTALIKTAN KURTULAMAZSAK, KIRKPINAR SENEYE DE OLMAZ'Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılması defterinin bu yıl kapandığını söyleyen Selim, "Kırkpınar bu sene kapandı. Daha önce de söylemiştim bu saatten sonra olmaz diye. Eğer bu hastalıktan kurtulmazsak Kırkpınar seneye de olmaz. Kırkpınar ağası bu sene Kırkpınar'a para vermek istemiyor diyorlar, bu okulun bir değişiğini, iki tane sağlık ocağı yapıyorduk ve bitti de. Amaç parayla değil, Kırkpınar'ın hastalıktan dolayı olmayacağı, önce sağlık" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Selim'e teşekkür ederek, "Bugün Değerli ağam Seyfettin Selim'le beraber evlatlarımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve ışığı doğrultusunda yetiştirecek olan bu nadide eğitim yuvasını Edirne'ye kazandıracak olmanın gurur, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki, Seyfettin Selim gibi ağalığı gerçek anlamda layıkıyla yerine getiren bir ağamız var. Ne mutlu ki, Edirne gibi Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmaya ant içmiş insanlarımız var. Ne mutlu ki, bütün dünyanın hayranlıkla hala örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.