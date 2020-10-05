Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz - Son Dakika

Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Edirne'de yaptıracağı gündüz bakım ve kreş evinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın bu sene yapılmayacağını söyledi.

Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz, System.String[]

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3 altın kemerli ağası Seyfettin Selim, Edirne'de yaptıracağı gündüz bakım ve kreş evinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın bu sene yapılmayacağını söyledi. Selim, "Eğer bu hastalıktan kurtulmazsak Kırkpınar seneye de olmaz" dedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Seyfettin Selim'in, Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi adıyla yaptıracağı binanın temeli Edirne'de törenle atıldı. Şükrüpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile davetliler katıldı.

'KIRKPINAR'DAN ÖNCE AÇILIŞINI YAPARIZ'Açılışta konuşan Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası Selim, Edirne'de kalıcı bir eser bırakmak için kreş yaptırmak istediğini belirterek, "Bizim Edirne'de kalıcı bir eserimiz olsun istiyoruz. Bu güne nasip oldu. İnşallah burada bize yakışan güzel yapacağız. Projesine uygun bize yakışacak Edirne'ye yakışacak bugünkü teknolojiye uygun güzel bir okul yapmayı hedefledik ve sağ olsun Edirne belediye başkanımız gereken desteği verdi. Yani projeyi hazırlattı, bize de inşaatta burada yol almamız için gereken desteği verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah Kırkpınar'dan önce beraber bunun açılışını yapacağız" dedi.'HASTALIKTAN KURTULAMAZSAK, KIRKPINAR SENEYE DE OLMAZ'Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılması defterinin bu yıl kapandığını söyleyen Selim, "Kırkpınar bu sene kapandı. Daha önce de söylemiştim bu saatten sonra olmaz diye. Eğer bu hastalıktan kurtulmazsak Kırkpınar seneye de olmaz. Kırkpınar ağası bu sene Kırkpınar'a para vermek istemiyor diyorlar, bu okulun bir değişiğini, iki tane sağlık ocağı yapıyorduk ve bitti de. Amaç parayla değil, Kırkpınar'ın hastalıktan dolayı olmayacağı, önce sağlık" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Selim'e teşekkür ederek, "Bugün Değerli ağam Seyfettin Selim'le beraber evlatlarımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve ışığı doğrultusunda yetiştirecek olan bu nadide eğitim yuvasını Edirne'ye kazandıracak olmanın gurur, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ne mutlu ki, Seyfettin Selim gibi ağalığı gerçek anlamda layıkıyla yerine getiren bir ağamız var. Ne mutlu ki, Edirne gibi Cumhuriyeti ilelebet payidar kılmaya ant içmiş insanlarımız var. Ne mutlu ki, bütün dünyanın hayranlıkla hala örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz
Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz
Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz
Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz
Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz
Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz
Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz

Edirne Belediyesi, Recep Gürkan, Kırkpınar, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Arnavutköy'de otomobilin çarptığı genç kız kamyonun altında kalarak can verdi Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattı Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı
Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor Sırbistan, Karabağ'daki başarı sonrası Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor         
00:43
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı Galatasaray, Fernando Muslera'nın lisansını askıya aldı         
23:04
Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak         
22:27
Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel içerikli sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 01:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkpınar Ağası Selim: Hastalık devam ederse, Kırkpınar seneye de olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei