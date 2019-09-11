Son Dakika Haberleri: Kırkpınar ağası serbest bırakıldı (1)
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Kırkpınar ağası serbest bırakıldı (1)

1 saat önce

Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHADolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

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Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar


Ahmet Çetin, Kırkpınar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:34 Kaynak: DHA
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