Kırkpınar ağası serbest bırakıldı (1)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

