Kırkpınar ağası serbest bırakıldı (1)
1 saat önce
Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHADolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:34 Kaynak: DHA
Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar
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