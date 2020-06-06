Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerin düzenlenmesini istiyor Açıklaması - Son Dakika

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerin düzenlenmesini istiyor Açıklaması

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki tarihi henüz netleşmeyen organizasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerin düzenlenmesini istiyor Açıklaması, System.String[]

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılki tarihi henüz netleşmeyen organizasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Selim, "Bizim pehlivanlarımızda şu ana kadar bir tane virüs bulaşan yok. Gereken tedbirleri alırız. Seyirci için mesafeyi de ayarlayarak bu işi yaparız. Bu sene Kırkpınar'ın yapılması lazım. Bu kadar korkulacak, büyütülecek bir şey yok. Tabii ki tedbirlerin tamamını alacağız. Kırkpınar'ı yapmamak için hiçbir sebep yok. Ben istiyorum, pehlivanlar da istiyor. Son 10 yılın başpehlivanlarıyla görüştüm, hepsi güreşlerin yapılmasını istiyor." diye konuştu.

Olası bir erteleme halinde pehlivanların yaşının 1 yıl daha geçeceğini aktaran Selim, "Başpehlivan olacak adamların yaşları geçiyor. Alttan gelenler var, bir senesi boşa gitmesin. Kim seneye bu hastalığın olmayacağını söyleyebilir. Belki seneye bu hastalık böyle devam edecek. O zaman 1 sene daha mı erteleyelim." ifadelerini kullandı.

"Milletin bu hastalıktan çıkması lazım"

Milletçe hastalık psikolojisinden çıkılması gerektiğini vurgulayan Seyfettin Selim, "Ben aynı zamanda 8-10 tane fabrikası olan bir iş adamıyım. Milletin bu hastalıktan çıkması lazım. Sabah yattın hastalık, akşam yattın hastalık. Televizyonlara bakıyorsun, herkes profesör olmuş. Biz buradan çıkıp ekonomimize, işimize bakacağız. Herkes işine, ekmeğine bakacak. Bu hastalığın 2 sene, 3 sene sürmeyeceği ne malum. Belki 4 sene sürecek. Ben organizasyonların yapılacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olumsuz bir gelişmenin yaşanması durumundan da bahseden Selim, "Kötü bir şey olursa, hastalık sayısı yeniden artarsa yapamayız. Ancak şu gidişe bakarak, 1,5 ay önce kimse durumun buraya geleceğini söylemiyordu. Bir ay sonra bu iş unutulur. Şimdiden unuttuk neredeyse. 1 ay sonra da unutacağız Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

"Sağlık bakımından dünyada 1 numarayız"

Ülkenin sağlık sistemine övgüde bulunan Seyfettin Selim, "Türkiye güvenilir bir ülke. Sağlık konusunda çok başarılıyız. Sağlık bakımından dünyada 1 numarayız. Dünyada bizim kadar hastanesi olan, doktoru elini taşın altına sokan var mı? İtalya'da, İngiltere'de gördünüz. Doktorlar korkudan hastanelerde yaşlıları bırakıp kaçtı. Türkiye'de öyle bir doktor var mı? Normalleşmemiz lazım. Moral olarak da bize çok iyi gelir. Önümüzdeki hafta maçlar oynanacak. Ondan sonra inanıyorum ki seyirci de alacaklar maçlara. Yaz da geldi. Allah'ın izniyle biz bunu atlatırız." açıklamasında bulundu.

"Ağustosun ilk haftası bu iş kesin olur"

Ağustos ayının ilk günlerinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştirmek istediklerini söyleyen Selim, "Benim için uygun tarih 2-3 Ağustos. Ağustos ayında yüzde yüz yaparız gibi görüyorum. En büyük ümidimiz, salgının seyrinin böyle gitmesi. Daha yeni yeni normale geçtik, 1 hafta olmadı. 1 hafta sonra da yeni normalleşmenin etkisi belli olacak. Ağustosun ilk haftası bu iş kesin olur diye bakıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Pehlivanlara da mesaj gönderen Selim, "Çalışmalarına devam etsinler. Pehlivan askerdir, her gün hazır olsunlar. Ağustos diyoruz ama belki temmuzun 15'inde olur. O yüzden her zaman hazır olmalılar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kırkpınar, Selim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerin düzenlenmesini istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi Jorge Jesus, Flamengo ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattı Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı         
16:59
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı         
16:58
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı         
16:57
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım         
16:50
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde         
16:47
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı         
16:47
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı         
16:42
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek         
16:41
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı         
16:36
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar         
16:28
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var         
16:24
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı         
16:13
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu 66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu         
16:06
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı         
15:59
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor         
15:53
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti         
15:42
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı         
15:34
Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü Ölmüş insanları mezardan çıkartıp kafataslarından su içen kabilenin görüntüleri dehşete düşürdü         
15:33
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti         
15:19
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı         
15:10
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti         
15:09
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak         
15:05
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı         
14:59
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı         
14:54
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı         
14:53
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar         
14:32
Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2020 18:03:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, güreşlerin düzenlenmesini istiyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]