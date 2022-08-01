Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten 'sevgili' paylaşımı - Son Dakika
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Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten 'sevgili' paylaşımı

01.08.2022 11:55
Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten 'sevgili' paylaşımı

KIRKPINAR Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, sevgilisi Nurdamla Belen ile fotoğraflarını, 'Tatlı belam iyi ki' başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

KIRKPINAR Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, sevgilisi Nurdamla Belen ile fotoğraflarını, 'Tatlı belam iyi ki' başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgililerin karşılıklı paylaşımlarında altın kemer ve kupanın da olduğu fotoğraflar yer aldı.

661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, sağlıkçı sevgilisi Nurdamla Belen ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Başpehlivanın sevgilisi Nurdamla Belen ise kendisine 1 yıl sağlık sponsoru olan Döşemealtı Termessos Hastanesi'nde Özel Sigortalar Bölümü'nde çalışıyor.Başpehlivan Şimşek'in paylaşımlarına 'Öylesine seviyorum ki seni, öylesine saf, öylesine temiz öylesine derin' şeklinde cevap veren Nurdamla Belen, sevgilisinin altın kemer ve kupa ile olan fotoğrafını da yayımladı. Cengizhan Şimşek de sevgilisine kayıtsız kalmayıp, 'Ben aşk nedir bilmem. Eski kafalıyım, bir seni bilirim, bir de adın geçince sıkışan kalbimi' karşılığını verdi.


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Kaynak: DHA

Belen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten 'sevgili' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek'ten 'sevgili' paylaşımı - Son Dakika
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