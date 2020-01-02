Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika Spor

Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 658'inci Tarihi Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ü makamında ağırladı.

Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti, System.String[]

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 658'inci Tarihi Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ü makamında ağırladı.

Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemerli başpehlivan İsmail Erkal, başaltı pehlivanları Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile pehlivanların antrenörü Hikmet Tuğsuz katıldı.

Topaloğlu, Gürbüz'ün ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Başpehlivan Gürbüz ise güreşçilere başarı dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Antrenör Tuğsuz ve Gürbüz, güreş sporuna destek sağladığından dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

Necati Topaloğlu, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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