Kırkpınar'da ASAT rüzgarı esti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri Kırkpınar'ın en çok madalya alan kulübü olarak büyük bir başarıya imza attı ve takım olarak birinci oldu. Kırkpınar'da 3 başpehlivan çıkaran güreş takımını yalnız bırakmayan Başkan Muhittin Böcek, ASAT Spor güreşçilerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı, Edirne'de düzenlenen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başarılarıyla göz doldurdu. Elmalı'da girdikleri kampla Kırkpınar Güreşlerine hazırlanan ASAT Spor Kulübü, en çok kürsüye çıkan takım oldu. ASAT Spor Kulübü 3 güreşçi ile başaltından en fazla başpehlivan çıkaran kulüp olarak da öne çıktı.

12 başpehlivan güreşti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi 150 pehlivan gönderdi. ASAT'ın güreşçileri Kırkpınar Güreşleri'nin en çok madalya alan kulübü olarak büyük başarıya imza attı. 12'si başpehlivan olmak üzere 25 güreşçi ile yarı final, 7 güreşçi ile de finale kalma başarısı gösteren ASAT'ın pehlivanları madalyaları topladı. Bu sonuçla Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü, bu yıl da Kırkpınar'da takım olarak birinci olmayı başardı.

ASATSPOR 3 başpehlivan çıkardı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçilerinden Adil Kıvrak Küçük Orta Boyda birinci, Alperen Zemherioğlu Deste Büyük Boyda ikinci, Rıza Durmuş Deste Orta Boyda üçüncü oldu. Başaltı güreşçileri Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Süleyman Başar ise başpehlivanlığa yükseldi. Başaltı boyunda kürsünün dört basamağından üçü ASAT Spor Kulübü güreşçilerinden oluştu. Başaltı güreşçileri madalyalarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı.

Başkan Böcek kutladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Pehlivanlarını yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kırkpınar'da takım olarak birinci olan ASAT güreşçilerimizi kutluyorum. Bizlere bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Kırkpınar'da altın kemerin Antalya'da kalmasını sağlayan Antalyamızın evladı Ali Gürbüz'ü ve her boyda güreşerek dereceye giren tüm pehlivanlarımızı kutluyorum. Ata sporumuza dün olduğu gibi bugün de yarın da destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA