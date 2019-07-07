Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu (1)
47 dakika önce
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:30 Kaynak: AA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz
oldu. (1)
Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
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