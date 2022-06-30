Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak

30.06.2022 11:56

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin büyük heyecana sahne olacağını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin büyük heyecana sahne olacağını söyledi.

Yağlı güreşin efsanelerinden Ahmet Taşçı, 1-3 Temmuz'da gerçekleşecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Taşçı, Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı Ali Gürbüz'ün bu yıl da unvanını koruması durumunda altın kemerin ebedi sahibi olacağını hatırlatarak, "Altın kemer yılı. Güreşler açısından süper bir yıl olacak." dedi.

"Kırkpınar'a bu yıl hem pehlivan hem de seyirci açısından büyük bir katılım olacak." diyen Taşçı, müsabakaların çok çekişmeli geçeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Altın kemer bu yıl sahibini bulabilir, Ali Gürbüz fena değil. Favorilerim arasında Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Fatih Atlı, İsmail Koç var. 4-5 pehlivanımızın performansının iyi olduğunu gördüm. Bir sürpriz çıkar mı? Gençler arasından Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel de sürpriz yapabilecek pehlivanlar. Güreşler çok zevkli olacak."

"Puanlama kalkabilir"

Yağlı güreşlerin artık yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun çatısı altında yer alacağını aktaran Taşçı, ilerleyen dönemde kurallara ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceğini dile getirdi.

Ahmet Taşçı, Kırkpınar'da puanlama sisteminin kaldırılması gibi yeniliklerin olabileceğini belirterek, "Genel kurulda başkanın (İbrahim Türkiş) da konuşmalarında verdiği sinyaller o yöndeydi. Özünden koparmadan, yine onun tarihsel dokuları içerisinde kurallar değişebilir, puanlama kalkabilir. Daha güzel bir uygulama yapılabilir. Tabii oturup istişare edip, en uygununu bulacağız." ifadelerini kullandı.

Sarayiçi Er Meydanı'nın yenilenmesi süreciyle ilgili soru üzerine Taşçı, "Daha önceki yıllarda Spor Bakanımız bunun sözünü vermişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'la da toplantılarımız oldu. Başkanımızın bir müjdesi oldu; 'Edirne Kırkpınar sahası yenileniyor' diye. Kültürüne uygun yeni bir stat olabilir. Atıl pozisyonları var." yanıtını verdi.

Yeni federasyonun kurulması

Yağlı güreşin yeni kurulan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna bağlandığı için mutlu olduğunu söyleyen Taşçı, şunları kaydetti:

"Geleneksel güreşler benim de yıllardan beri arzu ettiğim federasyon çatısı altında toplandı. Sporcularımıza destek olunması konusunda büyük bir yardımı olacak. Çünkü Güreş Federasyonu altındayken çok fazla katkı sağlanamamıştı. Geleneksel güreşler açısından federasyonun kurulması iyi oldu. Benim de 1990 yılında arzu ettiğim yağlı güreş federasyon yapısı vardı. O şimdi geleneksel güreşler olarak 5-6 branşı kapsadı. Onun için çok memnun oldum. Milat diyebiliriz. Önemli olan kısmı ise bunun devamı."

YORUMLAR
500
Erdoğan, 'Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor Erdoğan, 'Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?' sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor Karabük'ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu Karabük'ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu Remzi Çayır: '20 Yıllık İktidar Bizi Çukura Soktu' Remzi Çayır: '20 Yıllık İktidar Bizi Çukura Soktu'
Kaynak: AA

Ahmet Taşçı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 17:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kırkpınar'da bu yıl heyecan katlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement