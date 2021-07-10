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Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika

Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu

10.07.2021 19:56
Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu, System.String[]

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu.

???????Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda çekilen kuraların ardından sporcular 3. tur müsabakalarına çıktı. Cazgırın salavatlaması sonrası pehlivanlar önce peşrevle tribünleri selamlayıp, ardından güreşe tutuştu.

Ali Gürbüz-Ertuğrul Dağdeviren güreşi hareketli geçti. Ali Gürbüz rakibini sık sık sürerek yormaya çalıştı. Ali Gürbüz, rakibini 11. dakikada sırt aşağı yendi.

Orhan Okulu-Salih Erinç güreşinde etkin isim ve paça kazık oyunuyla kazanan Kumlucalı Orhan Okulu oldu.

Osman Aynur'da rakibi Fatih Koyuncu'yu sarma oyunuyla mağlup etti.

Serhat Gökmen, rakibi Kürşat Şevki Korkmaz'ı sık sık bastırarak yordu. Serhat Gökmen'in kapanla kıstırdığı sırada üzerlerine başka pehlivanların düşmesi üzerine, Kürşat Şevki Korkmaz sakatlık geçirdi. Sahaya giren sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası güreş devam etti. Serhat Gökmen baskın oyunlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

Recep Kara-İsmail Koç güreşinde Trakya Birlik güreşçisi İsmail Koç daha hareketli bir mücadele ortaya koydu. Tecrübeli başpehlivan Recep Kara, İsmail Koç'un oyunlarını bozdu. Her iki güreşçinin de sarı kart aldığı müsabakanın puanlama bölümünde rakibi Recep Kara'yı sırt aşağı düşürerek puan alan İsmail Koç, çeyrek finale yükseldi.

Furkan Durmuş Altun-Yıldıray Akın güreşinde ise her iki sporcunun sert el enseleri ve sert tırpanlar gözlendi. Puanlama bölümünde daha da hareketlenen güreşte oyun yaparken oyuna gelen Furkan Durmuş Altun, rakibine yenildi ve kazanan Yıldıray Akın oldu.

Şaban Yılmaz-Hüseyin Gümüşalan güreşi ise en sert geçen müsabaka oldu. Hüseyin Gümüşalan sık sık kule hakemliğine Şaban Yılmaz'ın kural dışı el ense yaptığı itirazında bulundu. Kaşı açılan Hüseyin Gümüşalan, bu şekilde güreşine devam etti. Şaban Yılmaz kündeyi bozarak aldığı puanla turu geçmeyi başardı.

Rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun çeyrek finale yükseldi.

Osman Aynur, Recep Kara, Ali Gürbüz, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırkpınar'da çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika Spor


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