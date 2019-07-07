Kırkpınar'da dev Türk bayrağı açıldı

- Kırkpınar'da dev Türk bayrağı açıldıEDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, merhum Kırkpınar ağası Hüseyin Şahin tarafından 25 yıl önce başlatılan dev Türk bayrağı geleneği, bu yıl da sürdürüldü.

- Kırkpınar'da dev Türk bayrağı açıldı

EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, merhum Kırkpınar ağası Hüseyin Şahin tarafından 25 yıl önce başlatılan dev Türk bayrağı geleneği, bu yıl da sürdürüldü.

Saha görevlileri, cazgırlar ve hakemler tarafından açılan 30 metreye 15 metre olan dev Türk bayrağı Saray İçi Er Meydanı'nda, Edirne Belediye bandosu tarafından çalınan 10. Yıl Marşı eşliğinde gezdirildi. Dev Türk bayrağı, protokol üyeleri ve tribünleri dolduran güreşseverler tarafından ayakta selamlandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş Cazgırları Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet'in 'Ne Mutlu Türk'üm diyene' diyerek, gezdirilen dev Türk bayrağı, milli duyguları anlatan manileri eşliğinde, er meydanını dolduran binlerce güreşsever tarafından alkışlarla ayakta selamlandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!

Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!

Kızgın boğa seyirciye kafa attı

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor