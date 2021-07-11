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- Kırkpınar'da finalist başpehlivanlar belli oldu

EDİRNE - 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde altın kemer için güreşecek.

Edirne'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşen başpehlivan yarı final güreşlerinde Ali Gürbüz, Orhan Okulu'yu yendi. Bir diğer başpehlivan İsmail Koç da, Faruk Akkoyun'u mağlup etti.

Erken final heyecanının yaşandığı yarı final güreşlerinde, rakiplerini yenen başpehlivan Gürbüz ve Koç, ilerleyen saatlerde şampiyonluk için kıran kırana mücadele gerçekleştirecek.