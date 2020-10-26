Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığını, yapılamaması durumunda gelecek yıl mayıs ve temmuz aylarında olmak üzere iki organizasyon düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırkpınar ve minder güreşlerinin salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten Aydın, "Yağlı güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, kültürümüzün bir parçası. 659 yıllık bir gelenek. Federasyon olarak 2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemiyoruz. Ayrıca 659 yıllık geleneğin de sekteye uğramasını istemiyoruz. Bu anlamda paydaşlarımızla, gerek Edirne Belediye Başkanımız, gerek Kırkpınar ağamız, gerekse de yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ile uzun çalışmalar yaptık." diye konuştu.

"Şu an beklemedeyiz"

Salgın nedeniyle güreşleri yapma cesaretini kendilerinde bulamadıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bir umutla bekliyoruz. Önümüzdeki ay yaptık yaptık, yapamazsak paydaşlarımızla bir araya gelerek 2021'in mayıs ayına ertelemek gibi bir düşüncemiz var. Bu, şahsi düşüncem. Bu düşüncemi öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız ile paylaşacağım. Talimatları doğrultusunda diğer paydaşlarımızla paylaşacağız. Olimpiyatların ertelendiği gibi Kırkpınar'ı da ertelemeyi düşünüyoruz. Şu an beklemedeyiz. Pandemi normale dönerse havaların müsait olduğu bir tarihte yapmayı planlıyoruz. Ertelenmesi halinde mayıs ayında 2020'nin, temmuz ayında da 2021 yılının Kırkpınar güreşlerini yapacağız."

Aydın, Kovid-19'un güreşi de olumsuz etkilediğini, Avrupa ve dünya şampiyonaları için kota maçlarının iptal olduğunu hatırlattı.

Bir belirsizlik oluştuğunu, yöneticilerin, antrenörlerin ve sporcuların stres içine girdiğini dile getiren Aydın, şunları ifade etti:

"Olimpiyatların ertelenmesi bizleri rahatlattı. En azından önümüzü görebildik. Önümüzde bir yıl gibi bir süreç var. Bu süreç içerisinde güzel bir hazırlık yaparak, Gençlik ve Spor Bakanımızın önderliğinde yeni bir zafere imza atacağımıza inanıyoruz. Olimpiyatların ertelenmesi güreşin hayrına oldu, dolayısıyla ülkemizin de hayrına oldu. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Biliyorsunuz Taha Akgül talihsiz bir sakatlık geçirdi, ameliyat oldu. Eğer vaktinde olimpiyatlar olsaydı Taha Akgül'ün yetişmesi mümkün olmayacaktı. Bundan dolayı da ülkemiz bir altın madalyadan olacaktı."