Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir - Son Dakika

Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir

26.10.2020 12:15

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığını, yapılamaması durumunda gelecek yıl mayıs ve temmuz aylarında olmak üzere iki organizasyon...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığını, yapılamaması durumunda gelecek yıl mayıs ve temmuz aylarında olmak üzere iki organizasyon düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Musa Aydın, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kırkpınar ve minder güreşlerinin salgın sürecinden olumsuz etkilendiğini belirten Aydın, "Yağlı güreş bizim medeniyetimizin, inancımızın, kültürümüzün bir parçası. 659 yıllık bir gelenek. Federasyon olarak 2020 yılının başpehlivansız kalmasını istemiyoruz. Ayrıca 659 yıllık geleneğin de sekteye uğramasını istemiyoruz. Bu anlamda paydaşlarımızla, gerek Edirne Belediye Başkanımız, gerek Kırkpınar ağamız, gerekse de yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ile uzun çalışmalar yaptık." diye konuştu.

"Şu an beklemedeyiz"

Salgın nedeniyle güreşleri yapma cesaretini kendilerinde bulamadıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bir umutla bekliyoruz. Önümüzdeki ay yaptık yaptık, yapamazsak paydaşlarımızla bir araya gelerek 2021'in mayıs ayına ertelemek gibi bir düşüncemiz var. Bu, şahsi düşüncem. Bu düşüncemi öncelikle Gençlik ve Spor Bakanımız ile paylaşacağım. Talimatları doğrultusunda diğer paydaşlarımızla paylaşacağız. Olimpiyatların ertelendiği gibi Kırkpınar'ı da ertelemeyi düşünüyoruz. Şu an beklemedeyiz. Pandemi normale dönerse havaların müsait olduğu bir tarihte yapmayı planlıyoruz. Ertelenmesi halinde mayıs ayında 2020'nin, temmuz ayında da 2021 yılının Kırkpınar güreşlerini yapacağız."

Aydın, Kovid-19'un güreşi de olumsuz etkilediğini, Avrupa ve dünya şampiyonaları için kota maçlarının iptal olduğunu hatırlattı.

Bir belirsizlik oluştuğunu, yöneticilerin, antrenörlerin ve sporcuların stres içine girdiğini dile getiren Aydın, şunları ifade etti:

"Olimpiyatların ertelenmesi bizleri rahatlattı. En azından önümüzü görebildik. Önümüzde bir yıl gibi bir süreç var. Bu süreç içerisinde güzel bir hazırlık yaparak, Gençlik ve Spor Bakanımızın önderliğinde yeni bir zafere imza atacağımıza inanıyoruz. Olimpiyatların ertelenmesi güreşin hayrına oldu, dolayısıyla ülkemizin de hayrına oldu. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Biliyorsunuz Taha Akgül talihsiz bir sakatlık geçirdi, ameliyat oldu. Eğer vaktinde olimpiyatlar olsaydı Taha Akgül'ün yetişmesi mümkün olmayacaktı. Bundan dolayı da ülkemiz bir altın madalyadan olacaktı."

Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir
Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir
Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir
Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir

Kırkpınar, Mayıs, Güreş, Aydın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Aliyev: Eğer Azerbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir? Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Dedesi yaşındaki adamın istismar ettiği küçük kız: Özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi
Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:03
iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu         
11:47
GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı GSS kapsamında son iki yılda kamu ve özel hastanelere 182,9 milyar liralık ödeme yapıldı         
11:45
6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı         
11:26
Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler         
10:59
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü         
10:41
Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı         
10:25
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor         
09:37
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada         
09:35
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu         
09:27
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihracatı         
09:24
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 12:34:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkpınar'da gelecek yıl 2 başpehlivan çıkabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei