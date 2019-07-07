Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'da Kocaelili Faruk Akkoyun çeyrek finalde
Son Dakika Spor Haber

Kırkpınar'da Kocaelili Faruk Akkoyun çeyrek finalde

19 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun, rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek Edirne Kırkpınar Güreşlerinde çeyrek finale yükseldi.

Kırkpınar'da Kocaelili Faruk Akkoyun çeyrek finalde, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçi Faruk Akkoyun, rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı yenerek Edirne Kırkpınar Güreşlerinde çeyrek finale yükseldi.

Büyük mücadelelere sahne olan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık üçüncü tur güreşleri tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsğor'un Kandıralı güreşçisi Faruk Akkoyun rakibi Hüseyin Gümüşalan'ın sırtını yere getirerek çeyrek finale adını yazdırdı. Kırkpınar Güreşlerinin 2013 ve 2017 yıllarında altın kemere uzanan 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban, üçüncü tur müsabakasında rakibi Antalyalı başpehlivan olan Mustafa Kemal Karaboğa'yı kısa sürede yenerek, adını çeyrek finale yazdıranlar arasında oldu. Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakasında, güreş sevenlerin favori isimlerinden olan Ali Gürbüz ise rakibi genç başpehlivan İsmail Koç'u kısa sürede yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı. Ayrıca geçen yılın şampiyonu Başpehlivanı Orhan Okulu da üçüncü turdaki rakibi Süleyman Aykırı'ya karşı galip gelerek, altın kemer yoluna firesiz olarak devam etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale adını yazdıran başpehlivanlar ise İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu oldu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:24 Kaynak: İHA
Kırkpınar, Kocaeli, Edirne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


50 lira ile çocuğa cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Yaptığı dondurmayı yiyenlerin siyasette önünün açıldığına inanıyor Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti! Kızgın boğa seyirciye kafa attı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:44:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'da Kocaelili Faruk Akkoyun çeyrek finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]