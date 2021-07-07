Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları başladı

Pehlivanların tartı ve kayıt işlemleri, yarın mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Kura çekimi sırasında pehlivanlar son iki gün içerisinde oldukları PCR testini de göstererek kayıt yaptırdı. PCR testi yaptırmayan pehlivanlardan test yaptırmaları istendi.

Sporcular ayrıca karşılaşacağı rakibini seçmek için kura çekti. Kuranın ardından pehlivanlara numara verildi.

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