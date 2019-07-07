Kırkpınar'da yarı final heyecanı başlıyor
24 dakika önce
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda 8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kurasına katıldı. 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu ile 2009-2010 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Mehmet Yeşil
Yeşil eşleşti. 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz
de başpehlivan Hamza Köseoğlu'yla yarı final heyecanı yaşanacak.
(Koray Ustabaşı - Sercan Ülgen - Halil Dağ - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
AK Parti'de yönetim ve kabine değişikliği için geri sayımın başladığı iddia edildi
Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu
Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde