Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye hak kazanan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final heyecanı yaşandı.

16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye hak kazanan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık çeyrek final heyecanı yaşandı. 2011-2012 yılları Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akkoyun'u 7 dakikada yenerek, adını yarı finale yazdırdı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final günü müsabakalarında, çeyrek final güreşleri tamamlandı. Er Meydanı'nda dualı çayıra çıkan 8 altın kemer adayı başpehlivan, kıran kırana güreşler yaparak, yarı finale isimlerini yazdırdı.

SON ŞAMPİYON OKULU YARI FİNALDE 2011-2012 yılı Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun mücadelesinde gülen taraf Gürbüz oldu. Altın kemerli favori isimlerden Gürbüz, rakibini 7 dakikalık süre içerisinde tuş ederek, yendi. Kırkpınar'ın geçen seneki birincisi, son şampiyon Orhan Okulu da rakibi Mustafa Batu'yu güreşin normal süresi içinde devirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

'SARI FIRTINA' KIRKPINAR'A VEDA ETTİ Er Meydanı'nın 'sarı fırtına' lakaplı 2013 ve 2017 yılları Kırkpınar birincisi İsmail Balaban, çeyrek final müsabakasının puanlama bölümünde rakibi Hamza Köseoğlu'na sürpriz bir şekilde yenilerek, Kırkpınar'a veda etti.

YEŞİL YEŞİL PUANLAMADA GÜLDÜ 2009 ve 2010 yılları Kırkpınar birincisi, iddialı isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil de rakibi Ünal Karaman ile çeyrek final müsabakasının normal süresinde yenişemedi. Yeşil Yeşil, puanlama bölümünde Karaman'ın geçerek yarı finale yükselen son isim oldu.

ER MEYDANI'NDA YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU Başpehlivanlık çeyrek final müsabakası sonrası yarı finale çıkan isimler ise şöyle:

"Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşil Yeşil" Öte yandan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık Yarı Final Güreşleri'nin bugün saat 15.30'da yapılacağı duyuruldu.

(Koray Ustabaşı - Sercan Ülgen - Halil Dağ - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu

AK Parti'de yönetim ve kabine değişikliği için geri sayımın başladığı iddia edildi

Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu

Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde