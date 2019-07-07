Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu
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Edirne'de 658'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde yarı finale yükselenler isimler belli oldu.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
'de 658'incisi düzenlenen Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde yarı finale yükselenler isimler belli oldu. Kırkpınar Başpehlivanlık müsabakalarında çeyrek finale yükselen pehlivanlar yarı final için çayıra çıktı. Kura çekimi sonrası geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu rakibi Mustafa Batu'yu, Ali Gürbüz
rakibi Faruk Akkoyun'u, Mehmet Yeşilyeşil, Ünal Karaman
'ı yenerek yarı finale yükseldi. Güreşlerde favori gösterilen İsmail Balaban
'ı mağlup eden Hamza Köseoğlu da yarı finale yükselen bir diğer isim oldu.
- Edirne
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