Kırkpınar'dan HDP'nin iddialarına sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika Kırkpınar'dan HDP'nin iddialarına sert tepki - Son Dakika

Kırkpınar'dan HDP'nin iddialarına sert tepki

6 saat önce

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, HDP'nin iddialarına sert tepki gösterdi.

Kırkpınar'dan HDP'nin iddialarına sert tepki, System.String[]

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, HDP'nin iddialarına sert tepki gösterdi. Başkan Kırkpınar, "İYİ Parti'nin terörle kol kola girenlerle, Kandil'den emir alanlarla hiçbir zaman işi olmamıştır. HDP ile ortaklığı kimin yaptığını görmek için, çözüm sürecine bakmak yeterlidir. Çadır mahkemelerini kim kurdurduysa, davul zurna ile teröristleri kim karşıladıysa, HDP ile ortaklığı da pazarlığı da o yapmıştır" dedi.


Geçtiğimiz günlerde Sırrı Süreyya Önder'in gündem olan açıklamaları sonrasında yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, "İYİ Parti'nin siyasi yükselişini engellemek adına yapılan bu danışıklı dövüşe kimse inanmıyor. Sırrı Süreyya Önder'in Dolmabahçe mutabakatı sonrasında ellerini arkasına atıp yürümesini içime sindirememiştim. Bugün de Atatürk'ün kurduğu yüce meclisin çatısı altında olması kamuoyunu incitiyor. Böylesi bir adamın hezeyanları ciddiye alınacak şeyler değil" şeklinde konuştu


Sırrı Süreyya Önder'in karanlık eller tarafından yönlendirildiğini iddia eden Kırkpınar, "Bizler bırakın teröristlerle pazarlık etmeyi, yanlarından bile geçmeyiz. Devletimizin çıkarlarını, kişisel menfaatlerin, parti menfaatlerinin hepsinin üstünde tutarız. Bizler alçak ve düzenbaz değiliz. Hiçbir kapalı kapının ardında biz olmadık, bundan sonrada olmayacağız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler, İYİ Parti siyasetini şeffaf yapıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devlete yaptığı hizmetlerinden dolayı hain örgütlerin her zaman hedefinde olan bir Genel Başkana sahibiz. Attığınız bu çamur bizim üzerimize yapışmaz ancak, sizin kirli olan elinizi daha da kirletir." dedi. - ERZURUM

Halkların Demokratik Partisi, Kırkpınar, İYİ Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:12 Kaynak: İHA


Son Dakika

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Erdoğan, acılı annenin çağrısı sonrası talimat verdi, Hollanda'da tedavisine son verilen hasta Türkiye'ye getirildi Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Konya'da esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Mal paylaşımı kavgasında 6 kişiyi öldüren baba ve 2 oğluna ceza yağdı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Fenerbahçe, Acun'un Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor         
00:43
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı         
00:41
Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım Milli futbolcu Semih Kaya Galatasaray'a mesaj gönderdi: Boş sözleşmeyi imzalarım         
00:26
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı         
00:16
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor         
00:01
Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı Alman kaleci Loris Karius, saç ektirdikten sonra Türkiye'den ayrıldı         
23:46
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum         
23:25
Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı Koranavirüs şüphelisi çarşafları bağlayıp hastaneden kaçmaya çalıştı         
23:13
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti         
23:10
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi         
23:09
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor         
22:41
Türkiye'den Rumların Türkiye'den Rumların "insani yardım taşıyan uçağa izin verilmedi" iddiasına yanıt         
22:36
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti         
22:35
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var         
22:13
Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz Rıdvan Dilmen'den maçların oynanmasını isteyenlere sert tepki: Tiyatro izliyoruz         
22:11
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir         
21:52
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı         
21:51
Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti Arsenal'in eski futbolcusu Nicklas Bendtner kumarda 50 milyon TL kaybetti         
21:51
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti         
21:47
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu         
21:25
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı         
20:11
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 06:03:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkpınar'dan HDP'nin iddialarına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]