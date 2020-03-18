Kırkpınar'dan İspir çıkarması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırkpınar'dan İspir çıkarması - Son Dakika

Kırkpınar'dan İspir çıkarması

7 saat önce

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte İspir ilçesine çıkarma yaptı.

Kırkpınar'dan İspir çıkarması, System.String[]

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte İspir ilçesine çıkarma yaptı. Esnafı ziyaret eden Kırkpınar, "İYİ Parti sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olacak" dedi.


İl Başkanı Melih Kırkpınar siyasi çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte İspir'de esnaf ziyaretleri yapan Başkan Kırkpınar, esnafın sıkıntılarını dinledi.


"Bundan sonra İYİ Parti sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli sahada olacak" diyen Başkan Kırkpınar şunları söyledi; "Biz Erzurum'da ezber bozmaya geldik. Vatandaşımızla sürekli iletişim halinde olacağız. Siyasiler sadece seçim dönemlerinde vatandaşın arasına karışır, bizler Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in de talimatıyla, sürekli Erzurumlularla birlikteyiz. Dertlerine, sıkıntılarına, mutluluklarına ortak olmaya, onların yanında durmaya gayret gösteriyoruz. Bu gün de ispirde vatandaşlarımızla kucaklaştık. Hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Daha çok çalışmak için enerji topladık." dedi.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında başlattıkları ilçe kongrelerini tehdit ortadan kalkana kadar erteleme kararı aldıklarını da belirten İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Genel merkezimizle kurduğumuz iletişim neticesinde ilçe kongrelerimizin ertelenmesi kararını aldık. Tehdit ortadan kalkana kadar ilçe kongrelerimiz ertelendi" dedi. - ERZURUM

Kırkpınar, İYİ Parti, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:54 Kaynak: İHA

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