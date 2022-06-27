Kırkpınar davul ve zurnacıları devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

Edirne'de cuma günü başlayacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri için davul ve zurna ekibi, il yöneticilerinin makamlarına giderek marşlarla davette bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul ve zurna ekibinden oluşan 40 müzisyen, Edirne Valiliği bahçesine güreş havaları çalarak giriş yaptı.

Müziği duyan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, makamından müzisyenlerin yanına indi, gelenek gereği grup başına bahşiş verdi. Müzisyenler adına da şef Fahrettin Zurnacı Vali Kırbıyık'a çiçek takdim etti.

Plevne Marşı ve Çanakkale Türküsü'nü icra eden müzisyenlere seslenen Kırbıyık, Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsurunun davetlerinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Ekip daha sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı davet için belediyeye gitti. Gürkan da burada ekip şeflerine bahşiş verdi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Sizler 661. yıldır Kırkpınar geleneğini kendi alanınızda yaşatan tarihi davul zurna ekibisiniz. İyi ki varsınız, hep var olun. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'miz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Edirne Kırkpınar Müzisyenler Derneği 2. Başkanı Alaattin Zurnacı da 53 yıldır Kırkpınar'da görev yaptığını, daha uzun yıllar görev yapmak istediğini söyledi.

Turistler ilgiyle izledi

Selimiye Meydanı'nda Kırkpınar ezgilerini seslendiren davul ve zurna ekibi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Hollanda'dan arkadaşı Mustafa Polat ile Edirne'ye gelen Senegalli Eddie Disgne de davul ve zurnanın ritmine eşlik etti.

İlk kez geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Disgne, "Davul ve zurnanın ritmini çok sevdim. Ayasofya Camisi'ni görmek ve yağlı güreşleri izlemek istiyorum. Gençliğimde ben de davulcuydum. Yağlı güreşleri televizyondan daha önce izlemiştim. Ama şimdi canlı olarak izlemek istiyorum. Ülkem Senegal'de de güreşler düzenleniyor ama yağlı güreş daha güzel. Türkler daha güçlü ve kendileriyle gurur duyuyorlar." diye konuştu.

Polat da Edirne'yi ve Selimiye Camisi'ni görmeden gitmek istemediğini belirterek, "Edirne'de Kırkpınar organize ediliyor. Bu güzel ortamda bulunmak benim için gurur verici. Çok güzel bir duygu. Geçmişe gittik. Tarihimizin bize verdiği şeylerden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.