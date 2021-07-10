SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek

Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek

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Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2'nci gününde pehlivanların mücadelesiyle devam etti. Güreşlerde 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

Edirne Belediyesi tarafından organize edilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün başlayan müsabakalar bugün de devam etti. Sabah erken saatlerde pehlivanların çayıra çıkıp yağlanmasıyla başlayan güreşlerde biletli taraftarlar salgın tedbirleri kapsamında stada alındı. 2160 pehlivanın güreştiği er meydanında kalan 783 sporcu 14 boyda bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

54 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl kayıt yaptıran 54 başpehlivan güreşecek. Bugün çayıra çıkacak başpehlivanlar kuralarını çekmelerinin ardından altın kemeri almak için kıyasıya mücadele edecek. Güreşlerde geçen yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve Orhan Okulu favori gösterilirken, Kırkpınar'da 4, minderde ise dünya 2'ncili ile Avrupa şampiyonluğu da bulunan eski başpehlivanlardan Recep Kara da favoriler arasında gösteriliyor.