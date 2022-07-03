SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda büyük Türk bayrağı, ayakta selamlandı

Kırkpınar Er Meydanı'nda büyük Türk bayrağı, ayakta selamlandı

Mehmet YİRUN - Olgay GÜLER - Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı; Edirne'de gerçekleştirilen 661'inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, final müsabakaları öncesinde cazgır ve saha hakemleri tarafından statta dev Türk bayrağı açıldı. Statta gezdirilen bayrağı, Bakan Kasapoğlu ve protokol de ellerinde Türk bayraklarıyla ayakta selamladı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında final müsabakaları Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ederken, güreşleri izlemek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da stada geldi. Bakan Kasapoğlu'nu Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Belediye Başkanı Recep Gürkan karşıladı. Heyet statta final güreşlerini izlemek için yerini alırken, dev Türk bayrağı ise geleneksel olarak statta açıldı.

Cazgır ve hakemlerin açtığı büyük Türk bayrağı statta gezdirildi. Bakan Kasapoğlu ve protokoldekiler ise Türk bayrağını ayakta selamladı. Türk bayrağı, alkışlar arasında statta gezdirildi.