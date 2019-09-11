Son Dakika Haberleri: Kırkpınar eski ağası serbest bırakıldı (2)
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Kırkpınar eski ağası serbest bırakıldı (2)

51 dakika önce

"DOLANDIRICILIK" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırkpınar eski ağası serbest bırakıldı (2), System.String[]

"DOLANDIRICILIK" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Çetin ve Tarkan A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli "dolandırıcılık" iddiasıyla Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de, şüphelilerin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, sabit ikametgah sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelilerin kaçacağına veya delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bir bilgi, belge veya iddianın bulunmaması gerekçeleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adresine en yakın karakola imza atma ve yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

- İstanbul

Ahmet Çetin, Kırkpınar, Tarkan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:07 Kaynak: DHA
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