Kırkpınar Güreşleri için Bilim Kurulu'ndan görüş istendi - Son Dakika

Kırkpınar Güreşleri için Bilim Kurulu'ndan görüş istendi

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş istenmesine karar verildiğini söyledi.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş istenmesine karar verildiğini söyledi. Gürkan, "Her ne kadar normalleşme sürecine geçmiş olsak da, Covid-19 halen devam ediyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, başlangıcından sonuna kadar bir temas sporu olan yağlı güreşle ilgili karar vermek gerçekten kolay değil" dedi.

Edirne'de bu yıl 29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, 5 Haziran'da İstanbul'da yapılan toplantı sonucu ertelenmişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla İstanbul'da yapılan toplantıda, uzmanların da görüşü alınarak, Kırkpınar Güreşleri'nin 29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilemeyeceği kararı alınmıştı. Toplantıya katılan uzmanların da görüşü doğrultusunda, kontrollü normalleşme kapsamında salgının seyrine göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunu görüşmek üzere 3 Temmuz'da Edirne'de yeniden bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz hafta Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve diğer üyelerle bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesi ile ilgili Bilim Kurulu'ndan görüş istenmesine karar verildiğini söyledi. Güreş Federasyonu'nun da konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını kaydeden Gürkan, bu nedenle 3 Temmuz Cuma günü Edirne'de yapılması planlanan toplantının da ertelendiğini ifade etti.

Türkiye'nin şu anda kontrollü normalleşme sürecinde olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre her gün yeni vakaların tespit edildiğini söyleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659'uncu  Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasından yana olduklarını, ancak salgın tehlikesinin de tüm dünya genelinde halen devam ettiğini söyledi. Gürkan, "Her ne kadar normalleşme sürecine geçmiş olsak da, Covid-19 halen devam ediyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, başlangıcından sonuna kadar bir temas sporu olan yağlı güreşle ilgili karar vermek gerçekten kolay değil. Bazı federasyonlar bu yılki organizasyonlarını iptal etti. Dünya genelinde de birçok uluslararası organizasyonun da Covid-19 nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmesi yoluna gidildi. Baktığımızda bu sporların hiçbirisi güreş gibi bire bir temas sporu değil. Ancak güreş, özellikle de yağlı güreş tam bir temas sporu. Salgının bulaşma riski çok fazla. Elbette ki gerekli tedbirler alınarak bu güreşler yapılacaktır ama sonuçta buraya yurdun dört bir yanından pehlivan gelecek. Bu da gerekli önlemleri katbekat artırmak anlamına gelir. Her yönüyle şu anki ortamda güreş salgın riskine en yakın spor gibi görünüyor. O nedenle de biz de Bilim Kurulu'na konunun sorulmasına, oradan gelecek karara göre de hareket etmeyi uygun gördük. En doğrusu da bu" şeklinde konuştu.


Recep Gürkan, Kırkpınar, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırkpınar Güreşleri için Bilim Kurulu'ndan görüş istendi - Son Dakika Spor
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