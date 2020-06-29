Kırkpınar Güreşleri için Bilim Kurulu'ndan görüş istendi

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan görüş istenmesine karar verildiğini söyledi. Gürkan, "Her ne kadar normalleşme sürecine geçmiş olsak da, Covid-19 halen devam ediyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde, başlangıcından sonuna kadar bir temas sporu olan yağlı güreşle ilgili karar vermek gerçekten kolay değil" dedi.

Edirne'de bu yıl 29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan 659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, 5 Haziran'da İstanbul'da yapılan toplantı sonucu ertelenmişti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla İstanbul'da yapılan toplantıda, uzmanların da görüşü alınarak, Kırkpınar Güreşleri'nin 29 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilemeyeceği kararı alınmıştı. Toplantıya katılan uzmanların da görüşü doğrultusunda, kontrollü normalleşme kapsamında salgının seyrine göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunu görüşmek üzere 3 Temmuz'da Edirne'de yeniden bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz hafta Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve diğer üyelerle bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesi ile ilgili Bilim Kurulu'ndan görüş istenmesine karar verildiğini söyledi. Güreş Federasyonu'nun da konu ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladığını kaydeden Gürkan, bu nedenle 3 Temmuz Cuma günü Edirne'de yapılması planlanan toplantının da ertelendiğini ifade etti.