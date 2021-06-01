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Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor - Son Dakika

Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor

01.06.2021 16:16
Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde seyircisiz olarak yapılacağı duyurulan 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, aşılamanın çoğalması ve vakaların düşmesi halinde seyirciliye çevrilebileceğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde seyircisiz olarak yapılacağı duyurulan 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, aşılamanın çoğalması ve vakaların düşmesi halinde seyirciliye çevrilebileceğini söyledi.

Edirne Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste, 9-10-11 Temmuz tarihlerinde seyircisiz yapılacak 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın 1 hafta ertelendiğini hatırlatarak, aşılamanın çoğalması ve vakaların düşmesiyle seyirciliye çevrilebileceğini dile getirdi.

Güreşçilerin lisanslarını yetiştirebilmeleri için Kırkpınar'ın normal tarihten 1 hafta sonrasına ertelendiğini kaydeden Gürkan, "Biliyorsunuz geçen yıl 660'ncı Kırkpınar'ın tarihlerini 2-3-4 Temmuz olarak belirlemiştik. 28 Haziran - 4 Temmuz olarak da Kırkpınar haftasını belirlemiştik. Bu koşullarda tabi o festival boyutunu yapamıyoruz. Geçtiğimiz hafta federasyon başkanı aradı, pehlivanların lisanslarını yetiştirmeleri için 1 hafta erteleme istedi. Dolayısıyla Kırkpınar'ı 9-10-11 Temmuz olarak erteledik. Şu andaki karar seyircisiz yapılması yönünde. Ben aşılamanın çoğalması ve vakaların düşmesiyle seyirciliye çevrilebileceğini düşünüyorum. Olamıyorsa da en azından seyircisiz de olsa Kırkpınar'ın yapılması niyetindeyiz" diye konuştu.660'NCI KIRKPINAR AĞASI SEYFETTİN SELİM OLDUMecliste, 2020 yılında 659'uncu Kırkpınar yapılamadığı için ağalık yapamayan Seyfettin Selim'in 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası olması, oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Gürkan'ın toplantı sırasında Ağa Selim'i arayarak, 2020'den kaynaklanan haklarının devredilerek 2021 yılında yapılacak olan 660'ncı Kırkpınar güreşleri ağalığının kendisine verildiğini haber verdi.ALTIN KEMERDE 3 YIL KURALINA 2020 DÜZENLEMESİ

Aynı maddede ayrıca, '3 yıl üst üste başpehlivan olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olması' kuralının korunması için 2020 yılındaki güreşlerin 3 yıl kuralından çıkarılması gündeme geldi. Mecliste alınan kararla 2019 yılında başpehlivan olan Ali Gürbüz, 2021 ve 2022 güreşlerinde de başpehlivan olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olabilecek.


Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor
Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor
Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor
Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor

Recep Gürkan, Haziran, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırkpınar güreşlerinde aşı ve vakaya bağlı seyirci umudu sürüyor - Son Dakika Spor


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