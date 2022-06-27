Kırkpınar Haftası, geleneksel davul-zurna ekibi ziyaretiyle başladı

EDİRNE'de Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 661'inci kez 40 kişilik davul ve zurna ekibinin Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaretleriyle başladı.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası başladı. Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsuru, 40 kişilik davul ve zurna ekibi, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek, haftanın başlangıç müjdesini verdi. Ekip, ilk olarak Başkan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Başkan Gürkan'ın gelenek gereği para verdiği ziyarette, Kırkpınar marşları çalındı.

Başkan Gürkan, pandemiden dolayı verilen uzun aranın ardından Kırkpınar'a devam edildiğini belirterek, "Bugün, Kırkpınar Haftası'nın açılış günü. Yağlı güreşlerimiz, geleneklerinde olduğu gibi 1 Temmuz Cuma günü başlayacak, 3 Temmuz Pazar günü de sona erecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mizin 661'incisinin güreş camiamıza, pehlivanlarımıza ve Edirne'mize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlarım yaklaşık 3 aydır bu yılın hazırlıklarını yapıyorlar. Güreş alanımızda herhangi bir problem yok. Baştan sona yenilendi. Islak zemini, dualı çayırı, oturma tribünleri elden geçirildi. Kırkpınar'ın düzenleyici kurumu Edirne Belediyesi olarak her şeyimizle, bütün personelimizle Kırkpınar'a hazırız" dedi.'2 BİN 500 PEHLİVAN BEKLİYORUZ'Kırkpınar'ın bu yıl televizyondan canlı yayınlanacağını belirten Gürkan, "Hazırlıklarımız tamam, malzemelerimiz tamam. İnsanlar, ekranları başında sadece güreş yapan pehlivanları görüyorlar ama orada yaralanmalara karşı ilaçlardan, yağından arkada o kadar büyük bir mücadele ve lojistik var ki inanamazsınız. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 pehlivan bekliyoruz. 110 tane hakem, 9 tane de cazgırımız olacak. Hep beraber 661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonunu başarıyla yapacağız. Naklen yayını TRT yapacak, diğer bölgesel ve ulusal kanallarımız da TRT'den link alacaklar" diye konuştu.Kırkpınar davul ve zurna ekibinin sonraki durağı ise Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık oldu. Vali Kırbıyık, ekibin, Kırkpınar'ın önemli rengi olduğunu dile getirerek, "Şehrimiz için önemli bir haftaya, Kırkpınar Haftası'na giriyoruz. Kırkpınar'ın vazgeçilmez unsurları sizlersiniz. Önemli bir rengisiniz. Burada tecrübeli ağabeylerimiz, değerli kardeşlerimiz var. Bu kültürü yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekip, daha sonra Vali Kırbıyık'ın isteğiyle Plevne Marşı'nı çaldı. Kırkpınar davul ve zurna ekibi, ziyaretlerine esnafı gezerek devam etti.