Kırkpınar haftası, renkli görüntülerle başladı

DÜNYANIN en eski spor organizasyonlarından Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası 658'inci kez Edirne'de gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve törenle start aldı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından festival programı Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen halk oyunları gösterileriyle renklendi.Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce pehlivanı buluşturan, yağlı güreşlerin olimpiyatı 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun da katıldığı açılış töreninde kortej Edirne Belediye Başkanlığı binası önünde toplanarak Atatürk Anıtı'na yürüdü. Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek Atatürk Anıtı'na gelen kortejde protokol anıta çelenk bırakırken sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Kırkpınar'ın 2 altın kemerli Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, Kırkpınar ağalığını, bu spora yakışır şekilde yapacak birisi çıkana kadar yapmaya devam edeceğini söyledi. Selim, "11 yıl önce Edirne'ye geldiğimde demiştim ki; ağalığı hakkıyla, onuruyla, şerefiyle yapan birisi olursa benden alır. Bu sözümü tuttum, bundan sonra da devam edeceğim. Allah nasip ederse ağalığı seven, Kırkpınar'a, Edirne'ye, ata sporuna yakışır şekilde yapan bir kardeşim çıkana kadar, yaşımız el verdiği, sağlığımız el verdiğince devam edeceğiz" dedi.'OLİMPİYATLARDAN SONRAKİ EN ESKİ SPOR ORGANİZASYONU'Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Kırkpınar'ın dünyada olimpiyatlardan sonraki en eski spor organizasyonu kaydetti. Gürkan, "Kırkpınar'ı bu kadar efsane, geleneksel yapan, 2010 yılından UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne girmesini sağlayan da bu özelliğidir. 1912'den bu yana başladığı yer olan şu anda Yunanistan topraklarındaki Simona'dan buraya taşınan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 100 yıldan fazla süre Edirnemiz'de gerçekleşmektedir. Sarayiçi'nde gerçekleştirdiğimiz yağlı güreşlerimiz Türkiye'de yılda yapılan yaklaşık 120 yağlı güreşin, tüm dünyadaki tüm yağlı güreşlerin olimpiyatı olarak kabul edilmektedir. Bu yıl yine 2 bin 500'ün üzerinde olacağını tahmin ettiğimiz pehlivan katılımıyla, Edirne'den Ardahan'a, Hatay'dan Sinop'a, cazgırıyla hakemiyle, buraya yağlı güreşin olimpiyatlarını izlemek için gelecek tüm güreşseverlerle Cuma gününden itibaren Sarayiçi'nde, Er Meydanı'nda dualı çayırda buluşacağız" diye konuştu.Edirne Valisi Ekrem Canalp ise, Kırkpınar'ın Türkiye'nin en köklü geleneklerinden birisi olduğunun altını çizdi. Bu geleneği gelecek nesillere en iyi şekilde aktaracaklarını ifade eden Vali Canalp, "Bu sadece Edirne'nin bir geleneği değil, Türk milletinin bir geleneği değil, insalığın ortak mirasının da en köklü olanlarından bir tanesi. ve biz Edirneliler olarak aynı zamanda Türkiye'nin değil, dünyanın da, insanlığın da en köklü geleneklerinden birisine ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahipliği yapmış olduğumuz geleneği, bizden önceki nesillerden emanet aldık. ve bu emaneti de elimizden geldiğince en iyi şekilde bizden sonraki nesillere intikal ettireceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali açılış programı Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen folklor gösterileriyle devam etti.

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