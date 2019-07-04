Son Dakika Haberleri: Kırkpınar haftasında 'Trakya yemekleri' Edirne'de yarıştı
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Kırkpınar haftasında 'Trakya yemekleri' Edirne'de yarıştı

1 saat önce

- Kırkpınar haftasında 'Trakya yemekleri' Edirne'de yarıştıEDİRNE - Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, geleneksel olarak düzenlenen 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri' yarışması düzenlendi.

- Kırkpınar haftasında 'Trakya yemekleri' Edirne'de yarıştı
EDİRNE - Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, geleneksel olarak düzenlenen 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri' yarışması düzenlendi. Trakya bölgesine ait birbirinden lezzetli yemekleri yapan Trakyalı kadınlara ödülleri Vali Ekrem Canalp tarafından takdim edildi.
Edirne Lalezar Tesisleri'nde düzenlenen, 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri' yarışması yapıldı. Yaklaşık 200 kadın, hamur işi, etliler ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride hazırladıkları birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ile kıyasıya yarıştı.
Jüri üyelerinin tek tek tadarak puanladığı yarışma sonucunda 3 farklı kategoride dereceye girenler açıklandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Geleneksel Trakya Ev Yemekleri Yarışması" ödül törenine katılarak dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti.
Kırkpınar haftasında 'Trakya yemekleri' Edirne'de yarıştı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:37 Kaynak: İHA
Trakya Bölgesi, Kırkpınar, Edirne, Genel
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