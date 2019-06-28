Son Dakika Haberleri: Kırkpınar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak
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Kırkpınar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak

43 dakika önce

Dualı çayır Er Meydanı'nda 658 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Ata sporu yağlı güreşin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, "658 yıldır devam eden güreşlerimize biz gururla destek veriyoruz.

Kırkpınar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak, System.String[]
Dualı çayır Er Meydanı'nda 658 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Ata sporu yağlı güreşin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, "658 yıldır devam eden güreşlerimize biz gururla destek veriyoruz. Trakya Birlik olarak Kırkpınar'a her türlü maddi, manevi desteği vermeye devam ediyoruz. Bu yıl da 3 ton zeytinyağını belediyeye teslim ettik" dedi.

Akgün ayrıca, güreşlerde ilk üçe girecek pehlivanlara ödül olarak ayçiçeği yağı hediye edileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03 
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