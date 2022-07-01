Pehlivanlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere sultan yadigarı camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı - Son Dakika

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