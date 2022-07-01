Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı - Son Dakika
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Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı

01.07.2022 14:21
Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmek için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını selatin camilerde kıldı.

Pehlivanlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere sultan yadigarı camilerde yoğunluk oluşturdu.

Kalabalık nedeniyle cemaatin bir bölümü, namazını camilerin bahçelerinde kıldı.

Namaz öncesi ve hutbenin ardından pehlivanlar için dua edildi.

Sabah minik boylarda başlayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, pazar günü başpehlivanın belirleneceği final yapılacak.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırkpınar için Edirne'ye gelen pehlivanlar cuma namazını selatin camilerde kıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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