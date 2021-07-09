SPOR Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı - Son Dakika

SPOR Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için güreş severler kentte akın etti. Kentte tüm otel ve pansiyonlar dolunca, il dışından gelenler Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ve bahçelerde kurdukları çadırlarda sabahladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı'nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu. İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii'nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı. Bazı güreş severler Selimiye Camii'nin bahçesinde özelikle çadırda kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)