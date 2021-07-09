Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı - Son Dakika

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kıldı.

Çayıra çıkmadan önce Selimiye Camisi'ne gelen pehlivanlar ile güreşseverler camide yoğunluk oluşturdu.

Selimiye Camisi Başimamı Süleyman Demiray vaazında geçen yıl salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kırkpınar'ın bu yıl yapıldığını anımsattı.

Kırkpınar'da güreşecek tüm sporculara başarılar dileyen Demiray, "Yüce Rabb'im sağlık ve sıhhat içerisinde huzur ve mutlulukla bu zaman dilimini geçirebilmeyi nasip etsin inşallah. Sporcu kardeşlerimize centilmenlik duyguları içerisinde bu sporu gerçekleştirerek hak edenin kazandığı bir yarışma geçirmelerini rabbim nasip eylesin." dedi.

İçeride yer kalmayınca bazı pehlivanlar namazı dışarıda kaldı.

Başpehlivan Orhan Okulu ise her yıl olduğu gibi Kırkpınar öncesi cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldıklarını, dua ettiklerini belirtti.

Bu yıl Antalya ve Bursa'da katıldığı iki güreş organizasyonda birinci olduğunu hatırlatan Okulu, "İnşallah yarın bir yıl aradan sonra Kırkpınar'a çıkacağız. Hedefim altın kemeri alarak Antalya'ya dönmek olacak." diye konuştu.