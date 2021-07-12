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SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer - Son Dakika

SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer

12.07.2021 17:29

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz'e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Koç, "Bu yıl buruk sevinç yaşıyoruz.

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz'e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Koç, "Bu yıl buruk sevinç yaşıyoruz. Hedefim daha çok çalışarak seneye Kırkpınar'da altın kemeri almak" dedi.

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde favoriler arasında gösterilmeyen İsmail Koç; Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, çayırda 4 kez başpehlivan olan Recep Kara, Yıldıray Akın ve Faruk Koyuncu'yu yenerek finale çıktı. Koç, finalde Ali Gürbüz'e yenilerek ikinci oldu.

Sporcusu olduğu Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nde davul zurna eşliğinde karşılanan İsmail Koç, "Bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık boyunda final yaptık. İkinci olduk, buruk bir sevinç yaşıyoruz. Lakin tabii ki mutluyuz. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreştik. Yönetim kurulu üyelerini onore etmek için elimizden gelen tüm hünerleri sergiledik, başardık. Maddi manevi desteklerinde dolayı Trakya Birlik Yönetim Kurulu Genel Başkanımıza, üyelerimize hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz seneye Kırkpınar'da altın kemeri almak" dedi.

'TRAKYA BİRLİK İLE 2023 YILINA KADAR ANLAŞMAYI UZATTIK'

Trakya Birlik adına güreşmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Koç, "Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına 2 yıldır güreşiyorum ve 2023 yılına kadar anlaşmayı uzattık. Biz burada aile gibi olduk, bakarsınız 2023'ten sonra sözleşmeyi uzatıp buradan güreşçi olarak emekli oluruz. Trakya Birlik Spor Kulübü sporcusu olmaktan çok mutluyum, özelikle kulübüm bana çok sahip çıkıyor" diye konuştu.

'ELİMDEN GELENİ YAPTIM, KEMERİ ALMAK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM'

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakiplerini sırtını yere getirerek yendiğini hatırlatan ve seneye altın kemeri almak için daha çok çalışacağını vurgulayan İsmail Koç, "Final maçı çok zordu. İki gündür rakiplerimizle mücadele ettim ve hepsinin sırtını yere getirerek yendim. Biraz fazla efor sarf ettim. Tabii ki Kırkpınar finalinde karşılaştığım 2019 yılının başpehlivanıydı. Bir gün önceden birkaç sakatlığım vardı ama fazla sakatlıkları bahane etmek burada iyi olmaz. Elimizden geleni yaptık ama nasip değilmiş, arkadaşımız kazandı. İnşallah bu bizi motive edecek, seneye Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için daha çok çalışacağız" dedi.

SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer
SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer

Trakya Bölgesi, Faruk Koyuncu, Özkan Yılmaz, Ali Gürbüz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Kırkpınar ikincisi İsmail Koç: Buruk sevinç yaşıyoruz; seneye hedefim altın kemer - Son Dakika Spor


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