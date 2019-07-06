Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama
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Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama

1 saat önce

- Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılamaEDİRNE - Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda başlarken, kent merkezinde geleneksel olarak düzenlenen 'Ağa karşılama merasimi' yapıldı.

- Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama
EDİRNE - Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda başlarken, kent merkezinde geleneksel olarak düzenlenen 'Ağa karşılama merasimi' yapıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı Kırkpınar korteji, 2 altın kemerli 657'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i, davul- zurna ile orduevi önünde karşıladı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Pehlivanlar Mezarlığı'nda dua edildi.
Edirne'de, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda bu sabah coşkuyla başladı. Aynı saatlerde Kırkpınar'ın en güzel geleneklerinden 'Ağa Karşılama Töreni' gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen törende, Belediye Başkanı Recep Gürkan eşliğinde, davul- zurnalı Kırkpınar korteji, belediye önünden hareket ederek, Talatpaşa Caddesi'nden orduevine önünde, Kırkpınar'ın 2 altın kemerli tek ağası Seyfettin Selim'i karşıladı.
Ağa Seyfettin Selim'e altın kemerin takılmasının ardından kortej, Edirne Belediyesi önünde, Vali Ekrem Canalp'i karşıladı. Kortejdekiler, daha sonra Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek, Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Bandosu eşliğinde, sözü ve bestesi Beyazıt Sansı'a ait 'Kırkpınar Marşı' seslendirildi. Kortej, son olarak Adalı Halil ve Kara Emin gibi başpehlivanların mezarının bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na giderek, kabirleri başında dua edip, karanfil bıraktı.
Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:33 Kaynak: İHA
Kırkpınar, Edirne, Spor
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