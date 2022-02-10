Kırkpınar'ın efsanesi "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan" anıldı - Son Dakika

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan Tekirdağlı "Hüseyin Pehlivan", vefatının 40. yılında Tekirdağ'da anıldı.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile öğrenciler, Hüseyin Pehlivan'ın kent merkezindeki heykeline karanfil bıraktı.

Üzgün, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın yağlı güreşlerin efsanelerinden olduğunu söyledi.

Hüseyin Pehlivan'ın Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurduğunu ifade eden Üzgün, "Güreş sporuna damga vuran başpehlivan Hüseyin Pehlivan'ın adını yaşatmaya çalışıyoruz. Hüseyin Pehlivan'ın başarıları anlatmakla bitmez. Hüseyin Pehlivan, kentin gelmiş geçmiş en büyük sporcusu. Aynı zamanda güreş efsanesi Koca Yusuf'un da çırağı olan Hüseyin Pehlivan, kazandığı derecelerle Türk'ün adını dünyaya duyurarak isimlerini spor tarihine altın harflerle yazdırdı." diye konuştu.

"Kaybeden gazoz içer"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Hüseyin Pehlivan'ın Kırkpınar rekorunun halen kırılamadığını belirtti.

Hüseyin Pehlivan'ın en önemli özelliğinin şike olaylarına karışmamış olması olduğunun altını çizen Hacıoğlu, "Hatta tarihe mal olan sözü oradan gelir. Yabancı sporcularla yapacağı maçlar öncesi kendisine para teklif edenlere 'Ben onu bunu anlamam arkadaş, kaybeden gazoz içer' diye cevap veriyordu." ifadelerini kullandı.

Ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, Hüseyin Pehlivan'ın kabrine giderek dua okudu.

Daha sonra Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Mehmet Canbulat'ın hazırladığı "Kaybeden Gazoz İçer" adlı belgesel izlendi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Hüseyin Pehlivan

Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Alkaya köyünde doğdu, 14 yaşındayken ailesiyle Tekirdağ'a göç etti. Ailesi, köylerinin ismini soyadı olarak aldı.

Ağabeylerinden özenerek başladığı güreşte kısa sürede adını duyurmaya başlayan Hüseyin Pehlivan, Kırkpınar'da namına nam kattı. 1935-1942 yılları arasında Kırkpınar'da kesintisiz başpehlivan unvanı aldı.

Yurdun dört bir yanında güreş müsabakalarında adını duyuran Hüseyin Alkaya, yurt dışında da güreşlerdeki başarısıyla nam yaptı.

Alkaya, 74 yaşında Tekirdağ'da yaşamını yitirdi.