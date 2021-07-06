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Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi - Son Dakika

Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi

06.07.2021 20:08
Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi, System.String[]

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilecek ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geri sayım başladı.

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilecek ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geri sayım başladı.

Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle güreşlerin yapılmadığı için hem esnaflar, hem pehlivanlar hem de vatandaşlarda büyük özlem oluşmuştu. 9 Temmuz Cuma günü başlayacak olan güreşlerin seyircili yapılması kararının çıkması kentteki esnafları mutlu etti. Edirne'de bu yıl 660'ıncısı gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala kentteki esnaflarda da heyecan ve hazırlık telaşı başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağı açıklamasının ardından kentteki esnaflar da hazırlıklarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle yapılamayan Kırkpınar'ın bu yıl seyircili yapılacak olması esnafa can suyu oldu.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK, MÜŞTERİLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Güreşlerin seyircili yapılacak olması kararından dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Edirneli esnaflardan Uğurcan Imrak, salgın tedbirleri kapsamında tüm hazırlıklarını yaptıklarını ve müşterilerini beklemeye başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle Kırkpınar coşkusunu yaşayamadıklarını aktaran Imrak, bu yıl seyircili yapılacağı haberini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bunun sadece ticari anlamda olmadığını belirten Imrak, "Geleneksel sporumuzun da bu şekilde ara verilmeden devam etmesi bizim için çok önemlidir. Seyirci ile oynanması esnaflara da katkı sağlayacaktır. Edirne'ye turist gelecek biz de onlar için hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Kırkpınar'ın sadece Edirne'yi değil tüm Trakya'yı hareketlendiren bir gelenek olduğunu söyleyen Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Kırkpınar zamanı kentte bir hareketlilik yaşanmasını beklediklerini aktardı.

"BU SENE UMUTLU VE SEVİNÇLİYİZ"

Kente özgü hediyelik eşya satıcısı Emin Özbostan, Kırkpınar'ın sınırlı da olsa seyircili yapılacak olmasına çok sevindiklerini belirterek, güreş izlemeye gelen seyircilerin merkeze inip alışveriş de yapacağını ve hareketlilik yaşanacağını söyledi. Geçen yıl salgın nedeniyle esnaflar olarak durgun bir yıl geçirdiklerini belirten Özbostan, "Geçen yıl gelemeyen müşterilerimizin bu sene gelmelerini bekliyoruz. Bu sene umutluyuz, sevinçliyiz. Kente gelen gurbetçiler az da olsa işlerimizi hareketlendirdi. İnşallah Kırkpınar'a gelenlerle birlikte işler daha da güzel olacak. Edirne'miz bundan kazançlı çıkacak" dedi.

Kırkpınar'ın yapılacak olmasının kentteki tüm esnaf gibi ciğercileri de sevindirdiğini söyleyen Ciğerci esnaflarından Mesut Can, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Pehlivanları, güreşçilerimizi, misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Hazırlıklarımızı yaptık bekliyoruz" dedi.

Kırkpınar'ın seyircili olmasının kente hareket katacağını söyleyen esnaflardan Çiğdem Koca, bu yüzden mutluluk duyduklarını söyledi.

(İHA)

Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi
Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi
Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi
Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi
Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi
Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi

Edirne, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırkpınar'ın seyircili yapılacak olması esnafı sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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