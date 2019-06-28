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Kırkpınar'ın yapılacağı Sarayiçi'ne askerden köprü

16 dakika önce

EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'na yoğun geçişleri rahatlatmak amacıyla Tunca Nehri üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından seyyar köprü kuruldu.

Kırkpınar'ın yapılacağı Sarayiçi'ne askerden köprü, System.String[]
EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'na yoğun geçişleri rahatlatmak amacıyla Tunca Nehri üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından seyyar köprü kuruldu.
Tunca Nehri üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından demirden kurulan portatif köprü trafik ve yaya geçişi yoğunluğunu azaltacak. Tarihi Kanuni Köprüsü yanına kurulan köprü henüz trafiğe açılmazken, polis ekipleri panelleriyle kapalı tutuluyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, seyyar köprünün Kırkpınar alanına geçişlerde kolaylık sağlayacağını belirterek, "Daha önce Kakava Şenliği sırasında vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları, Kırkpınar'da yaşatmayacağız. Bu geçici bir köprü. İlerleyen dönemde bu köprüleri tekrar tekrar kurmak yerine daha kalıcı çözüm olarak da yeni bir proje geliştirmemiz gerektiği anlaşılıyor. Şehrin estetiğine uygun, o bölgenin tarihi dokusuna uygun yaya köprüsü geçişinin ilerisi için düşünülmesi gerekiyor. Bunu uygulamaya koymamız gerekiyor. Geçici bir tedbir olarak şu anda seyyar köprü işimizi görecektir" dedi.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:51 Kaynak: DHA
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