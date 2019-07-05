Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu
Son Dakika Güncel Haber

Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu

34 dakika önce

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıç gününde Selimiye Camii, Er Meydanı'na gelen koç yiğitlerin akınına uğradı.

Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu, System.String[]
Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıç gününde Selimiye Camii, Er Meydanı'na gelen koç yiğitlerin akınına uğradı. Cuma namazı için Selimiye'yi dolduran binlerce pehlivan, dualı çayırda galip gelebilmek için dua etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii, Kırkpınar'a gelen yiğit pehlivanlarla doldu taştı. Er Meydanı'nda, dualı çayırda güreş tutuşmadan önce Cuma namazını eda eden binlerce pehlivan, yağlı güreşlerde galip gelebilmek için dua etti. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:04 Kaynak: İHA
Selimiye Camii, Kırkpınar, Selimiye, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş, Çekirdekçi Mısto'yu cezaevinde unutmadı! İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı 2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor Reyhanlı'daki bomba yüklü aracın patlaması, akıllara 2013 yılındaki saldırıyı getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]