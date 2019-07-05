Son Dakika Haberleri: Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu
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Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu

1 saat önce

Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu -Cuma namazı için Selimiye'yi dolduran binlerce pehlivan, dualı çayırda galip gelebilmek için dua ettiEDİRNE - Edirne'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıç gününde, Selimiye Camii, Er Meydanı'na gelen...

Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu
-Cuma namazı için Selimiye'yi dolduran binlerce pehlivan, dualı çayırda galip gelebilmek için dua etti
EDİRNE - Edirne'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıç gününde, Selimiye Camii, Er Meydanı'na gelen koç yiğitlerin akınına uğradı. Cuma namazı için Selimiye'yi dolduran binlerce pehlivan, dualı çayırda galip gelebilmek için dua etti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii, Kırkpınar'a gelen yiğit pehlivanlar tarafından Cuma namazında doldu taştı. Er Meydanı'nda, dualı çayırda güreş tutuşmadan önce Cuma namazını eden binlerce pehlivan, peygamber sporu yağlı güreşlerde galip gelebilmek için dua etti.
Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
Selimiye Camii, Kırkpınar, Selimiye, Genel
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