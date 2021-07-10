Kırkpınar Marşı yazarı ve bestekarı merhum Sansı'nın adı Karağaç'ta bir sokağa verildi - Son Dakika

Kırkpınar Marşı'nın yazarı ve bestekarı merhum Beyazıt Sansı'nın adı hayatının büyük bölümünün geçtiği Karaağaç Mahallesi'nde bir sokakta yaşatılacak.

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Sansı'nın adının verildiği sokağın açılışı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Sansı'nın Edirne'ye önemli katkıları olduğunu belirtti.

Emekli müzik öğretmeni Sansı'ya tüm Edirnelilerin saygısı olduğunu aktaran Gürkan, "Beyazıt Hoca, sevenleriyle, besteleriyle, bugün isimin verdiğimiz sokak ile sonsuza kadar yaşayacak. Kıymetlimizdi, değerlimizdi." ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de kadim şehrin kadim insanlarının arasına Sansı'nın da eklendiğini belirterek, Sansı'yı bir kez daha saygıyla andıklarını dile getirdi.

Sansı'nın oğlu Seven Sansı ise babasının isminin yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, babasının vasiyeti olan 60 yıl boyunca kullandığı ve Kırkpınar Marşı'nı bestelediği kemanı Edirne Belediyesi'nin envanterinde yer alması için Gürkan'a hediye etti.