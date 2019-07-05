Son Dakika Haberleri: Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi
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Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi

17 dakika önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen güreş severler, geceyi Selimiye Camii'nin avlusunda ve etrafında bulunan yeşil alanda kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Kırkpınar sevdalıları geceyi Selimiye Camii avlusunda geçirdi, System.String[]
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye gelen güreş severler, geceyi Selimiye Camii'nin avlusunda ve etrafında bulunan yeşil alanda kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Bu yıl 658'incisi gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin izlemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreş severlerden kimi maddi imkansızlıklar, kimisi de atasından dedesinden kalma geleneğini yaşatmak ve Selimiye sevdasını yaşamak için geceyi cami avlusunda geçiriyor. Güreş sevdalıları, yağlı güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri yerinde izlemek için her yıl Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'nin yolunu tutuyor. Güreş severler, ekonomik imkanların yetersizliği ve konaklama tesislerinde yer kalmaması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalıyor. Birçok güreş sever, açık havada konaklamak için Selimiye Camii'nin etrafını tercih ediyor. Selimiye Camii avlusunu ve çevresini dolduran çok sayıda güreş tutkunu, geceyi kurdukları çadırlarda ya da battaniye üstünde geçiriyor. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
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