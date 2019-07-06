Kırkpınar sevdası için yüzlerce kişi dışarıda sabahladı

EDİRNE'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler otellerde boş oda bulamayınca, Selimiye Cami bahçesinde kurdukları çadırlarda geceleri geçiyor.Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen güreşseverler otellerde yer bulamayınca tarihi Selimiye Camisi bahçesinde çadır kurarak geceyi geçiriyor. Güreşleri izlemek için Kocaeli'den gelen ve Selimiye Camisi bahçesinde arkadaşlarıyla çadır kurarak 3 gecedir kaldıklarını belirten Muzaffer Kılıçsoy, "Güreşleri izlemek için geliyoruz ama maalesef otellerde yer kalmamış. Zaten otellerde yer olsa da 300 lira çok pahalı. Biz 6 arkadaş geldik buraya hepimiz gördüğünüz gibi dışarıda sabahladık" dedi. Antalya'dan gelen Mustafa Kababıyık da "Burayı seviyoruz. daha bir değişik oluyor. Orhan Okulu için geliyoruz. 3 gecedir burada yatıyoruz. Oteller dolu fiyatlar çok yüksek burası daha çok hoşumuza gidiyor kendi işimizi kendimiz görüyoruz" dedi.AVUSTURYA'DAN GELDİLERKırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Avusturya'dan gelen Halit Koç ve İbrahim Demir, otellerde yer bulamadıkları için 5 gündür Selimiye Cami bahçesine kurdukları çadırda kaldıklarını söyledi. Ata sporu yağlı güreşleri çok sevdiklerini ve her yıl Kırkpınar'a geldiklerini belirten söyleyen Halit Koç, "Avusturya'dan geliyoruz, yer olmadığı için burada kalıyoruz, aynı zamanda doğal hayat yaşıyoruz. Kırkpınar'ı ziyaret ettik, Edirne'mizi ziyaret ettik.Tatilimizi uzattık Edirne için, çok mutluyuz çok memnunuz. Memleket sevgisi ve hasreti, insan sevgisi bizi buraya getirdi" dedi. İbrahim Demir de "Biz Avusturya'dan geldik beş günden beri burada kalıyoruz. Camilerini çarşılarını geziyoruz, Kırkpınar güreşleri afişlerini gördük gelmişken kalalım dedik" diye konuştu.Yaklaşık 2 bin 400 yataklı kapasiteli kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle boş oda bulunmazken, Selimiye Cami bahçesi başta olmak üzere park ve açık alanlar güreşseverlerin kurdukları çadırlarla dolup taşıyor.

- Edirne