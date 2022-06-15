Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 75. Yıl Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan fakülte birincisi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Erhan Çakırtepe, üniversite hayatı boyunca hem akademik hem de kişisel anlamda desteklerini esirgemeyen akademisyenlere teşekkür etti.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, fakültenin Türkiye'nin bu alandaki en iyi spor fakültelerinden birisi olduğunu belirtti.

Akademisyenlerin, tecrübeleriyle öğrencilere her zaman yol gösterdiğini dile getiren Türkyılmaz, "Bu anlamda öğrencilerimiz hocaları ile diyalog içerisinde güzel bir eğitim-öğretim hayatı geçirdiler. Bundan sonraki süreçte mezunlarımızın üzerine bazı sorumluluklar düşüyor. Çünkü eğitim burada bitmiyor. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmamanız gerekiyor. Kendinizi daima geliştirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Çakırtepe, ikinci Pelin Kaya ve üçüncü Şeyma Demirkaya'ya plaketleri verildi.

Mezun olan tüm öğrencilere belgelerinin verilmesi ve meslek andının okunmasının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.