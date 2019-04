Kırkpınar Spor Lisesi Öğrencileri Doğa Sporcularıyla Buluştu

Doğa sporcuları lise öğrencileri ile buluştu. Edirne Doğa Sporları Kulübü'nden (EDOSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek üyeleri ile Kırkpınar Spor Lisesi öğrencileri bir araya geldi.EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Akman, İl Halk Kütüphanesindeki buluşmada yaptığı konuşmada, doğanın en iyi iletişim ve motivasyon aracı olduğunu belirtti.Günlük yaşamın ve yoğun stresin insanları yorduğunu anlatan Akman, şunları kaydetti:"Bu gibi durumlarda doğa bizler için en güzel kaçış noktası. Doğa size istediğiniz dinginliği, istediğiniz enerjiyi her daim vermeye hazır. En önemlisi doğa, kendinizi tanımanız için muazzam bir ortam. Dolayısıyla günübirlik ya da en azından bir gece konaklamalı olarak doğada yapacağınız sportif faaliyetler ruhunuzu ve bedeninizi tazelemek adına oldukça önemli. Karşılaşacağınız ufak tefek zorluklar da ilerisi için sizlere büyük bir kazanım sağlayacaktır.Bu nedenle sizler gibi değerli gençlerin yanı sıra her yaştan her bireyin doğada olması ve doğayı tanıması için bizler EDOSK olarak 14 yıldır Trakya geneline yaydığımız etkinliklerle binlerce kişiyi doğa ile bir araya getiriyoruz. Bir doğa sporuyla uğraşabilmeniz için de elimizden gelen tüm desteği sizlere vermeye hazırız."Akman'ın konuşmasının ardından EDOSK Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, EDOSK'u ve EDOSK'un faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptı.Sonrasında ise EDOSK Başkan Yardımcısı ve Kano Antrenörü Mustafa Çelik kano hakkında, EDOSK Üyesi Bisiklet Sporcusu İsmail Demiray bisiklet sporu hakkında, EDOSK Kurucu Başkanı ve Dağcılık Antrenörü Bülent Bacıoğlu da dağcılık ve kampçılık hakkında öğrencileri bilgilendirdi.Sunum sonrası öğrenciler merak ettikleri konular hakkında sorular sordu ve EDOSK yöneticileri ile okul yönetimi, ilerleyen dönemde ortaklaşa faaliyetler yapmak üzere sözleşti.