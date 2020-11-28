Kırkpınar tarihleri belirlendi - Son Dakika

Kırkpınar tarihleri belirlendi

28.11.2020 13:15
Kırkpınar tarihleri belirlendi, System.String[]

EDİRNE Belediye Başkanlığı, 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihlerini 28 Haziran-04 Temmuz olarak belirledi.

EDİRNE Belediye Başkanlığı, 2021 yılındaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihlerini 28 Haziran-04 Temmuz olarak belirledi. Kırkpınar Güreşleri ise 02-04 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Edirne Belediyesi Encümeni'nin geçen hafta yapılan toplantısında, 2021 yılında yapılacak Kırkpınar etkinlikleri de görüşüldü. Ülke genelinde gerçekleştirilen yağlı güreş programının oluşturulması kapsamında, Edirne Belediye Başkanlığı, 2021 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 28 Haziran-04 Temmuz 2021 tarihlerinde olmasına karar verdi. Bu kapsamda Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 02-04 Temmuz 2021'de gerçekleştirilecek.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, önümüzdeki yılın güreş organizasyonları planlaması kapsamında 2021 yılı Kırkpınar organizasyonunun tarihlerini belirlediklerini ifade ederek, "Pandemi maalesef tüm dünyada hayatı en kötü şekilde etkilemeye devam ediyor. Umarım önümüzdeki aylarda aşının da uygulanmaya başlamasıyla koronavirüs kontrol altına alınır ve hayat normale döner. Biz de başta Kırkpınar olmak üzere tüm yağlı güreşlerimizi gönül rahatlığı ile yapabiliriz" dedi.


Kırkpınar tarihleri belirlendi

Edirne Belediye Başkanlığı, Kırkpınar, Temmuz, Edirne, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırkpınar tarihleri belirlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi         
11:50
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı         
09:31
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı         
07:39
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 13:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırkpınar tarihleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei