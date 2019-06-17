Kırkpınar toplantısı Vali Canalp başkanlığında yapıldı

Bu yıl 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri etkinlikleri ile ilgili toplantı Edirne
Valisi Ekrem Canalp
Başkanlığında yapıldı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Recep Gürkan. 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Jandarma
Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda Kırkpınar yağlı güreşlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için alınan tedbirler, Asayiş, Sağlık ve Basın komisyonlarının konuları ele alındı. - EDİRNE