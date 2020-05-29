Kırkpınar Yağlı Güreşleri için İstanbul'da zirve - Son Dakika

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için İstanbul'da zirve

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından yapılan açıklamada, bu yılki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun 5 Haziran'da yapılacak toplantıda belli olacağı belirtildi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için İstanbul'da zirve, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından yapılan açıklamada, bu yılki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun 5 Haziran'da yapılacak toplantıda belli olacağı belirtildi.

659'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili TGF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi hala devam ederken, bu yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumu 5 Haziran Cuma günü masaya yatırılacak. 658 yıllık bir geçmişe sahip olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında İstanbul'da çok kritik bir toplantı yapılacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim bir araya gelerek konuyu tüm ayrıntılarıyla değerlendirecekler."


Kırkpınar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri için İstanbul'da zirve - Son Dakika Spor
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