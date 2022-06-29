Kırkpınar heyecanına sayılı günler kaldığını belirten Kıyı, "Güreşler için hazırlıklarımızın sonuna yaklaştık. 5 bin metre salaşpur bezimiz de hazır. Herkesi Edirne'nin bayramı olan yağlı güreşleri izlemek için kentimize davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 ton zeytinyağı kullanılacak - Son Dakika

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