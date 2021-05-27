Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor

27.05.2021 10:09

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak Edirne'de pehlivanlar, temmuz ayında gerçekleştirilecek Kırkpınar için Sarayiçi'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak Edirne'de pehlivanlar, temmuz ayında gerçekleştirilecek Kırkpınar için Sarayiçi'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl tedbirler kapsamında 2-4 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz gerçekleştirilecek.

Dualı çayıra çıkmak için gün sayan pehlivanlar, Kırkpınar'a yoğun antrenman temposuyla hazırlanıyor.

Sarayiçi'nde hazırlık yapan güreşçiler, Kırkpınar'ı heyecanla bekliyor.

Kıspetlerini giyen pehlivanlar, paça bağlayıp yağlandıktan sonra cazgırın duasıyla antrenmana başlayıp davul-zurna ritimleriyle güreş tutuyor.

"En güzel şekilde güreşlerimizi yapacağız"

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın yapılacak olmasının güreş camiasını mutlu ettiğini söyledi.

2021 yağlı güreş sezonunun Kumluca Güreşleri'yle başladığını ifade eden Delen, yağlı güreş hasretinin sona erdiğini vurguladı.

Kırkpınar'ın "Edirne'nin düğünü" olduğunu belirten Delen, "Güreşlerimizi geçen sene yapamadık. Bu yıl ki güreşler öncesi çalışmalarımıza başladık. Tüm tedbirleri alarak antrenmanlarımızı yapıyoruz. İnşallah en güzel şekilde güreşlerimizi yapacağız. Kırkpınar'a gelecek tüm pehlivanlara başarı diliyorum." dedi.

Güreşçi Atakan Makas ise kış aylarında bireysel antrenmanlarla forma girdiklerini, havaların ısınmasıyla çayırda idmanlara başladıklarını ifade etti.

Kırkpınar'a hazırlandıklarını dile getiren Makas, "Güzel bir formla Kırkpınar'a gireceğiz. İnşallah 40 gün içinde en iyi forma girip kulübümüz ve kentimizi temsil edeceğiz." diye konuştu.

Şafak Yanık da Kırkpınar'da güreş tutmak için sabırsızlandıklarını bildirdi.

Yağlı güreş cazgırı Ergun Sevindi: "Seyircimiz Kırkpınar'ı çok özledi"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Cazgırı Ergun Sevindi, güreş camiasının yağlı güreşi çok özlediğini belirtti.

Kırkpınar'ı hasretle beklediklerini vurgulayan Sevindi, "Pehlivanlarımız çayırlara, güreşlere hasret kaldı. Pandemi herkesi derinden etkiledi. Ancak aşılar yapıldı, biraz da hastalığın azalmasıyla güreşler başladı. İnşallah hastalık da azalırsa belki de Kırkpınar'ı seyircili yapabileceğiz. Seyircimiz Kırkpınar'ı çok özledi." değerlendirmesinde bulundu.

Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor

Edirne, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapan Edirne'de pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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